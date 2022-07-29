"История повторяется": В глазах Зеленского и его жены увидели прощание с Украиной

Украинцы, европейцы и американцы возмутились фотосессией президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Vogue. Эти кадры напомнили читателям снимки, опубликованные в том же издании перед Второй мировой войной — тогда его страницы "украсили" Адольф Гитлер и Ева Браун. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил уверенность, что украинский президент прощается со своей страной.

По словам экс-депутата, иностранная пресса хочет показать украинского президента с обычной, человеческой стороны: вот он такой, семейный человек. Но результат получается иным.

"Однако я сразу обратил внимание на сходство фотосессии в июльском Vogue с другой съёмкой этого журнала. Все-таки история повторяется: в 1939 году они публиковали похожие "человечные" снимки с Евой Браун и Адольфом Гитлером", — пояснил политик в беседе с телеканалом "360".

Олейник отметил, что после просмотра фотосессии складывалось впечатление, что там нет сияния лиц, которые видят будущее своё и этой, нынешней Украины. Это больше похоже на фотосессию-прощание.