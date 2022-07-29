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28 июля, 23:02

"История повторяется": В глазах Зеленского и его жены увидели прощание с Украиной

Экс-депутат рады Олейник увидел в фотосессии Зеленского и его жены прощание с Украиной

<p>Владимир Зеленский и его жена Елена. Фото © <a href="https://vogue.ua/article/fashion/persona/oblichchya-muzhnosti-persha-ledi-ukrajini-olena-zelenska.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vogue</a> / Annie Leibovitz</p>

Владимир Зеленский и его жена Елена. Фото © Vogue / Annie Leibovitz

Украинцы, европейцы и американцы возмутились фотосессией президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Vogue. Эти кадры напомнили читателям снимки, опубликованные в том же издании перед Второй мировой войной — тогда его страницы "украсили" Адольф Гитлер и Ева Браун. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил уверенность, что украинский президент прощается со своей страной.

По словам экс-депутата, иностранная пресса хочет показать украинского президента с обычной, человеческой стороны: вот он такой, семейный человек. Но результат получается иным.

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Чету Зеленских на Западе поставили в один ряд с Гитлером и Евой Браун

"Однако я сразу обратил внимание на сходство фотосессии в июльском Vogue с другой съёмкой этого журнала. Все-таки история повторяется: в 1939 году они публиковали похожие "человечные" снимки с Евой Браун и Адольфом Гитлером", — пояснил политик в беседе с телеканалом "360".

Олейник отметил, что после просмотра фотосессии складывалось впечатление, что там нет сияния лиц, которые видят будущее своё и этой, нынешней Украины. Это больше похоже на фотосессию-прощание.

Как рассказывал Лайф, Зеленский с женой снялись для глянцевого журнала Vogue на прошлой неделе. Для фотосессии было выбрано несколько локаций. Пара позировала в рабочем кабинете, взявшись за руки, супруга президента — также в аэропорту Гостомель.

Юлия Коновалова

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