Смертельно опасные услуги: Гибель восьми человек в хостеле стала поводом для уголовного дела
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек в хостеле
По факту гибели восьми человек в пожаре на юге Москвы возбуждено уголовное дело. Статья — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.
В ведомстве добавили, что оперативные службы работают на месте происшествия. Когда появится возможность, следователи начнут осмотр помещения. В СКР сообщили также, что госпитализированы четыре человека.
Лайф сообщал, что первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Уже через полчаса пожар был локализован, затем появились данные о восьми погибших. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания.
СК РФ