Смертельно опасные услуги: Гибель восьми человек в хостеле стала поводом для уголовного дела

По факту гибели восьми человек в пожаре на юге Москвы возбуждено уголовное дело. Статья — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.

В ведомстве добавили, что оперативные службы работают на месте происшествия. Когда появится возможность, следователи начнут осмотр помещения. В СКР сообщили также, что госпитализированы четыре человека.