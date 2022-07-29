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29 июля, 05:34

Полицейские во Франции начали ловить местных жителей, поливающих лужайки

BFM: Французская полиция взяла под контроль использование воды из-за сильной засухи

Французские полицейские начали контролировать соблюдение гражданами ограничений на использование воды из-за сильной засухи в стране. В частности, по данным телеканала BFM, правоохранители начали отслеживать местных жителей, поливающих лужайки.

"Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением", — сказано в сюжете.

Ограничения на использование воды коснулись не только собственников домов. Телеканал сообщил, что проверка нагрянула и в местные гольф-клубы. Пока всё обходится лишь предупреждением, однако в случае повторного нарушения в отношении французов будет составлен протокол.

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Напомним, ранее Лайф писал, что власти Франции ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи. Сильнее всего нехватка воды ощущается в регионах Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант на западе Франции.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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