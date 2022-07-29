"Старый фокус": Захарова высмеяла отказ Белого дома признать рецессию в США

Власти Соединённых Штатов Америки упрямо отрицают рецессию в стране. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её мнению, в Белом доме решили отменить данный термин.

"В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своём, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда "рецессия". Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово "паника" в контексте экономического кризиса. Нет слова — нет проблемы", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что "старый фокус" всего лишь "достали из сундука" и стали показывать заново. По её словам, ситуация в США настолько критична, что вместо терминов "спад" и "замедление" используются выдуманные "путинский налог" и "путинские цены".

"Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде "внешней рецессии" или "рецессионной интервенции Кремля", — сказала Захарова.