NBC: Поездка Пелоси с делегацией на Тайвань находится под вопросом

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу вместе с делегацией отправится в турне по странам Азии. Решение по поводу её поездки на Тайвань ещё не принято, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Как сообщили два источника, Нэнси Пелоси отправляется в Азию во главе официальной делегации конгресса в пятницу, хотя неясно, будет ли включать поездка остановку на Тайване. Один из источников, который ознакомился с планом поездки, сказал, что возможность посещения Тайваня в нём обозначена как неопределённая", — говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, Пелоси намерена посетить страны, которые активно сотрудничают с США. В маршруте делегации, в частности, значатся Япония, Южная Корея, Сингапур и Малайзия.