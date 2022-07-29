Главарь был судим за педофилию: ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора" в Липецке

Сотрудники ФСБ России задержали трёх граждан Украины, которые готовили теракт в Липецкой области. По данным спецслужбы, они были участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной "Правым сектором"* под патронажем СБУ.

"Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращён террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины — мужчина 1988 г. р. и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.", — говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что задержанный мужчина был главарём группы. Ранее он неоднократно был судим за педофилию. По данным ФСБ, украинцы планировали совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка, там, где скапливается большое количество людей.

А ранее ФСБ в Крыму помешала петербуржцу вступить в украинский нацбатальон. Мужчина намеревался участвовать в диверсионно-террористической деятельности против Российской армии и мирных граждан. Для этого он уволился с работы и прошёл ускоренный курс обучения тактической и огневой подготовки.