Kraft Heinz перестанет производить детское питание на российских заводах

Американский концерн Kraft Heinz продаёт российский бизнес по производству детского питания. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. Эту информацию также подтвердили собеседники газеты в инвесткругах и среди крупных производителей продуктов.

По данным издания, компания выставила на продажу российские активы и два крупных завода: "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".

Кроме фабрик детского питания Kraft Heinz владеет в России предприятием "Петропродукт-Отрадное" в Ленинградской области. Там выпускают кетчупы, соусы, а также консервированные продукты. По данным собеседника газеты, этот бизнес приносит компании основную часть выручки в России, поэтому продавать его не намерены.

Концерн оценивает бизнес детского питания примерно в 2,5–3 млрд рублей, уточнил источник. Предположительно, он может перейти к family offices или ГК "Черноголовка".