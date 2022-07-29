Венгрия хочет к концу лета заключить договор о дополнительных поставках газа из РФ

Венгрия намерена до конца лета заключить соглашение о покупке дополнительных объёмов российского газа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

"Мы всё ещё ведём переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 миллионов кубометров газа", — пояснил он.