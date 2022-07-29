Венгрия хочет к концу лета заключить договор о дополнительных поставках газа из РФ
Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает до конца лета договориться с РФ по газовому вопросу
Венгрия намерена до конца лета заключить соглашение о покупке дополнительных объёмов российского газа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth.
"Мы всё ещё ведём переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 миллионов кубометров газа", — пояснил он.
Ранее сообщалось, что Венгрия хочет купить дополнительно 700 миллионов кубометров российского газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия рассмотрит эту просьбу. Он также уточнил, что интересам двух стран в полной мере отвечает точное выполнение прошлогодних долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из РФ.
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