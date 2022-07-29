Мантуров будет координировать работу Росрезерва на посту вице-премьера
На вице-премьера, главу Минпромторга Дениса Мантурова возложены обязанности по кураторству Росрезерва. Об этом сообщается на сайте правительства. Кадровые перестановки уже утвердил председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров — будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)", — указано в тексте.
Ранее Лайф сообщал, что 15 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост заместителя главы Правительства РФ. В тот же день министр выступил в Госдуме.
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ТАСС / Дмитрий Астахов