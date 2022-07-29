НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 07:52

Мантуров будет координировать работу Росрезерва на посту вице-премьера

На вице-премьера, главу Минпромторга Дениса Мантурова возложены обязанности по кураторству Росрезерва. Об этом сообщается на сайте правительства. Кадровые перестановки уже утвердил председатель кабмина Михаил Мишустин.

"Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров — будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)", — указано в тексте.

Мишустин рассказал об обязанностях Мантурова на посту вице-премьера

Мишустин рассказал об обязанностях Мантурова на посту вице-премьера

Ранее Лайф сообщал, что 15 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост заместителя главы Правительства РФ. В тот же день министр выступил в Госдуме.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Астахов

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров