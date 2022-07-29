Мантуров будет координировать работу Росрезерва на посту вице-премьера

На вице-премьера, главу Минпромторга Дениса Мантурова возложены обязанности по кураторству Росрезерва. Об этом сообщается на сайте правительства. Кадровые перестановки уже утвердил председатель кабмина Михаил Мишустин.

"Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров — будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)", — указано в тексте.