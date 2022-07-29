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29 июля, 07:50

Молдавия отказала Киркорову во въезде в страну

Пограничники Молдавии не пустили в страну Филиппа Киркорова

<p>Киркоров в аэропорту Кишинёва. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/KpMoldova/49282" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"КП" в Молдове</a></p>

Киркоров в аэропорту Кишинёва. Обложка © Telegram / "КП" в Молдове

Российский певец Филипп Киркоров на чартерном рейсе прилетел из Стамбула в аэропорт Кишинёва, однако пограничная молдавская полиция не пустила артиста в страну. Местный новостной портал Deschide опубликовал кадры общения музыканта с правоохранителями.

Киркорову отказали во въезде в Молдавию. Видео © YouTube / Deschide Ştirea

"В Кишинёвском международном аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены", — рассказали об инциденте в пограничной полиции.

По данным издания, Киркоров прилетел в Кишинёв около 23:30. Он пробыл какое-то время в VIP-зале, а затем улетел обратно в Стамбул. Сам артист произошедшее пока никак не прокомментировал.

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Напомним, ранее Лайф писал, что в Кишинёве полиция сорвала концерт артистов из России. В том числе в столице Молдавии планировал выступить и Филипп Киркоров. Сообщалось, что правоохранители устроили проверку под предлогом поиска в грузовике опасных предметов, однако пока шла проверка, время, отведённое для концерта, закончилось.

Александра Васильева

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