Молдавия отказала Киркорову во въезде в страну
Пограничники Молдавии не пустили в страну Филиппа Киркорова
Киркоров в аэропорту Кишинёва. Обложка © Telegram / "КП" в Молдове
Российский певец Филипп Киркоров на чартерном рейсе прилетел из Стамбула в аэропорт Кишинёва, однако пограничная молдавская полиция не пустила артиста в страну. Местный новостной портал Deschide опубликовал кадры общения музыканта с правоохранителями.
Киркорову отказали во въезде в Молдавию. Видео © YouTube / Deschide Ştirea
"В Кишинёвском международном аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены", — рассказали об инциденте в пограничной полиции.
По данным издания, Киркоров прилетел в Кишинёв около 23:30. Он пробыл какое-то время в VIP-зале, а затем улетел обратно в Стамбул. Сам артист произошедшее пока никак не прокомментировал.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Кишинёве полиция сорвала концерт артистов из России. В том числе в столице Молдавии планировал выступить и Филипп Киркоров. Сообщалось, что правоохранители устроили проверку под предлогом поиска в грузовике опасных предметов, однако пока шла проверка, время, отведённое для концерта, закончилось.