Молдавия отказала Киркорову во въезде в страну

Российский певец Филипп Киркоров на чартерном рейсе прилетел из Стамбула в аэропорт Кишинёва, однако пограничная молдавская полиция не пустила артиста в страну. Местный новостной портал Deschide опубликовал кадры общения музыканта с правоохранителями.

Киркорову отказали во въезде в Молдавию. Видео © YouTube / Deschide Ştirea

"В Кишинёвском международном аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены", — рассказали об инциденте в пограничной полиции.

По данным издания, Киркоров прилетел в Кишинёв около 23:30. Он пробыл какое-то время в VIP-зале, а затем улетел обратно в Стамбул. Сам артист произошедшее пока никак не прокомментировал.