Задержанных в Липецкой области украинских диверсантов готовили иностранные инструкторы

Участники украинской диверсионно-разведывательной группы, задержанные за подготовку теракта в Липецкой области, занимались под руководством иностранных инструкторов в учебном центре ВСУ "Десна". Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Липецкой области. Изучив записи с телефонов злоумышленников, оперативники обнаружили в том числе ролик, на котором задержанные диверсанты стоят в ряду с соратниками на стрельбище. Именно там, предварительно, и проходил их инструктаж.

Перед подготовкой атаки злоумышленники несколько раз оставляли бесхозные сумки и пакеты в людных местах, чтобы снизить бдительность правоохранительных органов, в надежде на то, что, когда они оставят реальное взрывное устройство, на него не обратят внимания.

Кадры оперативной съёмки с задержанными украинскими диверсантами. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Граждане Украины с целью подготовки террористического акта на территории региона посещали общественные места, вокзалы и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли различные сумки и пакеты для проверки бдительности правоохранительных органов и граждан", — сообщил сотрудник УФСБ по Липецкой области.

Задержанные уже дают признательные показания. Они даже показали схрон, в котором находились компоненты будущей бомбы, которую планировалось начинить гайками, гвоздями и шурупами.

"В городе Липецке на автостанции "Сокол" я должен был совершить террористический акт по указанию руководства "Правого сектора"* с помощью СВУ", — заявил задержанный на видео, которое распространил в пятницу ЦОС ФСБ.