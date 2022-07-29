Названа возможная причина пожара в московском хостеле, где погибло восемь человек

Короткое замыкание в одном из электроприборов могло стать причиной пожара в столичном хостеле, унёсшего жизни восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В электроприборе, который стоял в комнате, произошло короткое замыкание. Это, по предварительным данным, стало причиной пожара. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где находился этот электроприбор", — сказал собеседник агентства.