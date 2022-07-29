Названа возможная причина пожара в московском хостеле, где погибло восемь человек
Короткое замыкание стало причиной пожара в московском хостеле, где погибло восемь человек
Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Фото © ГСУ СК РФ по Москве
Короткое замыкание в одном из электроприборов могло стать причиной пожара в столичном хостеле, унёсшего жизни восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В электроприборе, который стоял в комнате, произошло короткое замыкание. Это, по предварительным данным, стало причиной пожара. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где находился этот электроприбор", — сказал собеседник агентства.
Выяснить, что это был за прибор, не представляется возможным: он практически полностью выгорел. Однако прогар на месте, где стояло устройство, свидетельствует о том, что короткое замыкание произошло именно в нём.
Как писал Лайф, первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи. Пожар локализовали за два часа, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.