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29 июля, 11:17

Футболист "Аякса" Магальян согласился перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА может в ближайшее время пополниться защитником амстердамского "Аякса" Лисандро Магальяном. Об этом передаёт Metararings.

Сообщается, что 28-летний аргентинский футболист уже дал согласие на переход. Теперь условия сделки должны согласовать ЦСКА и "Аякс".

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В 2019 году Магальян перешёл в амстердамский клуб из "Бока Хуниорс". Прошлый сезон провёл на правах аренды в бельгийском "Андерлехте". Рыночная стоимость защитника оценивается в два с половиной миллиона евро.

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ФК "Аякс"

Роман Фейгин

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