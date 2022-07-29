Футболист "Аякса" Магальян согласился перейти в ЦСКА
Московский ЦСКА может в ближайшее время пополниться защитником амстердамского "Аякса" Лисандро Магальяном. Об этом передаёт Metararings.
Сообщается, что 28-летний аргентинский футболист уже дал согласие на переход. Теперь условия сделки должны согласовать ЦСКА и "Аякс".
В 2019 году Магальян перешёл в амстердамский клуб из "Бока Хуниорс". Прошлый сезон провёл на правах аренды в бельгийском "Андерлехте". Рыночная стоимость защитника оценивается в два с половиной миллиона евро.
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ФК "Аякс"