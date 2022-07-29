Футболист "Аякса" Магальян согласился перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА может в ближайшее время пополниться защитником амстердамского "Аякса" Лисандро Магальяном. Об этом передаёт Metararings.

Сообщается, что 28-летний аргентинский футболист уже дал согласие на переход. Теперь условия сделки должны согласовать ЦСКА и "Аякс".