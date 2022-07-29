Жители Донбасса получат по 6 тысяч рублей на квадратный метр для ремонта домов
Хуснуллин сообщил о выплатах жителям Донбасса на ремонт разрушенных домов
Населению Донбасса направят средства для ремонта разрушенных и повреждённых квартир и домов. Так, каждый житель сможет получить по шесть тысяч рублей на один квадратный метр недвижимости, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчёта по шесть тысяч рублей [на квадратный метр]", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, была рассмотрена возможность единовременной выплаты, которую поручал проработать Путин. За основу был взят механизм, который использовался во время наводнения в Иркутске.
В ходе встречи вице-премьер также представил президенту России план развития Мариуполя. Планируется, что в течение трёх лет город будет полностью восстановлен. Так, в этом году будут восстановлены 90 объектов социальной инфраструктуры, среди которых детские сады, школы, больницы.
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