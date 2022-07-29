НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 11:22

Жители Донбасса получат по 6 тысяч рублей на квадратный метр для ремонта домов

Хуснуллин сообщил о выплатах жителям Донбасса на ремонт разрушенных домов

Населению Донбасса направят средства для ремонта разрушенных и повреждённых квартир и домов. Так, каждый житель сможет получить по шесть тысяч рублей на один квадратный метр недвижимости, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчёта по шесть тысяч рублей [на квадратный метр]", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, была рассмотрена возможность единовременной выплаты, которую поручал проработать Путин. За основу был взят механизм, который использовался во время наводнения в Иркутске.

Хуснуллин: Бюджетники и пенсионеры Харьковской области начали получать выплаты

Хуснуллин: Бюджетники и пенсионеры Харьковской области начали получать выплаты

В ходе встречи вице-премьер также представил президенту России план развития Мариуполя. Планируется, что в течение трёх лет город будет полностью восстановлен. Так, в этом году будут восстановлены 90 объектов социальной инфраструктуры, среди которых детские сады, школы, больницы.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров