Путин: Жители Донбасса должны провести зиму в нормальных человеческих условиях
Жители Луганской и Донецкой народных республик должны провести предстоящую зиму в "нормальных человеческих условиях". Такую задачу глава государства Владимир Путин поставил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину в ходе рабочей встречи, на которой также обсуждался вопрос по восстановлению ЛДНР.
Президент Владимир Путин встретился с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Видео © LIFE
Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона оказывает помощь в восстановлении республик в соответствии с международными обязательствами. В частности, руководство ЛДНР обращается к властям страны с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населённых пунктов.
"Поэтому просил бы Вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы. Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья", — сказал президент.
Ранее Лайф рассказывал, что в четырёх районах Мариуполя была возобновлена подача воды. Теперь осталось наладить водоснабжение на отдельных участках города, но пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением из-за масштабных повреждений инфраструктуры в результате боевых действий.