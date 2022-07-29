СК России возбудил дело из-за удара ВСУ по СИЗО с пленными азовцами
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела изолятора с пленными украинскими боевиками, в результате которого погибло 53 человека и более 70 получили ранения. Об этом сообщили в телеграм-канале СКР.
"СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 356 УК РФ, в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населённом пункте Еленовка в ДНР", — сказано в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что для обстрела были применены снаряды системы залпового огня HIMARS, которую Киеву в рамках военной помощи поставили США.
Напомним, ранее в ДНР заявили об обстреле тюрьмы в населённом пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные.Там, предположительно, содержались боевики, сдавшиеся на заводе "Азовсталь". Минобороны РФ позднее подтвердило эту информацию. По их данным, погибло 40 и ранено 75 украинцев, а также восемь сотрудников изолятора. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до 53. Военкор Руденко опубликовал страшные кадры из колонии.
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