ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 11:02

СК России возбудил дело из-за удара ВСУ по СИЗО с пленными азовцами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела изолятора с пленными украинскими боевиками, в результате которого погибло 53 человека и более 70 получили ранения. Об этом сообщили в телеграм-канале СКР.

"СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 356 УК РФ, в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населённом пункте Еленовка в ДНР", сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что для обстрела были применены снаряды системы залпового огня HIMARS, которую Киеву в рамках военной помощи поставили США.

ВСУ обстреляли изолятор с пленными "азовцами", чтобы не дать им рассказать правду
ВСУ обстреляли изолятор с пленными "азовцами", чтобы не дать им рассказать правду

Напомним, ранее в ДНР заявили об обстреле тюрьмы в населённом пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные.Там, предположительно, содержались боевики, сдавшиеся на заводе "Азовсталь". Минобороны РФ позднее подтвердило эту информацию. По их данным, погибло 40 и ранено 75 украинцев, а также восемь сотрудников изолятора. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до 53. Военкор Руденко опубликовал страшные кадры из колонии.

BannerImage

Telegram / Репортёр Руденко V

Оксана Попова
  • Новости
  • СК РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar