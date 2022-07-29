СК России возбудил дело из-за удара ВСУ по СИЗО с пленными азовцами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела изолятора с пленными украинскими боевиками, в результате которого погибло 53 человека и более 70 получили ранения. Об этом сообщили в телеграм-канале СКР.

"СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 356 УК РФ, в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населённом пункте Еленовка в ДНР", — сказано в сообщении.