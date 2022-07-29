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Опубликовано 29 июля 2022, 10:57

За неимением технологий наведения на цель ВСУ приходится стрелять из HIMARS вслепую

В МВД Украины заявили, что из-за отсутствия технологий ВСУ стреляют из HIMARS вслепую

Украинским военным приходится "стрелять вслепую" из американских РСЗО HIMARS, так как у армии нет технологий для обнаружения и корректировки целей. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил советник главы МВД Незалежной Антон Геращенко.

"HIMARS и тяжёлая артиллерия — это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ ракетами HIMARS нанесли удар по тюрьме в населённом пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики "Азова". В результате атаки погибло 40 и ранено 75 бойцов ВСУ.

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Wikipedia / U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia

Александра Васильева
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