За неимением технологий наведения на цель ВСУ приходится стрелять из HIMARS вслепую

Украинским военным приходится "стрелять вслепую" из американских РСЗО HIMARS, так как у армии нет технологий для обнаружения и корректировки целей. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил советник главы МВД Незалежной Антон Геращенко.

"HIMARS и тяжёлая артиллерия — это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", — сказал он.