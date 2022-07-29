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29 июля, 10:48

Песков призвал Литву договориться с РФ об оплате транзита в Калининград

Проблему оплаты транзита через Литву в Калининград нужно решать на переговорах. Если же Москва наткнётся на "глухую стену непонимания", то ситуация потребует от России ответных мер. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверняка механизмы решения есть. Как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему и пробовать решать", — ответил представитель Кремля по поводу прекращения работы с Россией литовского банка, через который шли платежи за железнодорожный транзит в Калининградскую область.

Алиханов заявил о снятии более 80% ограничений по транзиту в Калининград

Алиханов заявил о снятии более 80% ограничений по транзиту в Калининград

Напомним, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона замкнула именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться.

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Татьяна Миссуми

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