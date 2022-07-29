Песков призвал Литву договориться с РФ об оплате транзита в Калининград

Проблему оплаты транзита через Литву в Калининград нужно решать на переговорах. Если же Москва наткнётся на "глухую стену непонимания", то ситуация потребует от России ответных мер. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверняка механизмы решения есть. Как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему и пробовать решать", — ответил представитель Кремля по поводу прекращения работы с Россией литовского банка, через который шли платежи за железнодорожный транзит в Калининградскую область.