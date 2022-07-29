"Кормушка опустела": Британцы посоветовали Зеленскому перестать попрошайничать и договориться с РФ

Британцы посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому начать переговоры с Москвой, пока не стало поздно. Читатели Daily Mail осудили его категоричное нежелание говорить с Россией, которое он высказал вместе с женой Еленой в интервью Talk TV.

"Чем больше этот идиот будет откладывать серьёзные переговоры с Россией, тем меньше шансов для Украины договориться о более выгодной сделке", — написал Ramadamadindong.

Пользователи возмутились, что украинский лидер побирается по миру, но ничего не делает для прекращения боевых действий, а ведь на поддержку киевского режима тратятся средства рядовых жителей Великобритании. Британские деньги нужны британцам, заключил один из комментаторов.

"Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела. По крайней мере, я на это надеюсь!" — добавил Gill Conall.

Непонимание у читателей вызвали беспечность и опрятный вид четы Зеленских во время интервью в то время, как украинцы гибнут за них в окопах. Читатель screamingskull иронично отметил, что президент Незалежной "снимает видео для "Оскара", пьёт чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях", а солдат ВСУ считает пушечным мясом.