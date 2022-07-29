Молдавия обратится за военной помощью к Румынии в случае российской угрозы

Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

"Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [у Румынии]", — заявила Санду.

Она добавила, что Правительство Молдавии анализирует внешние и внутренние угрозы, а также внутренние источники потенциальной дестабилизации. Санду напомнила о ситуации в Приднестровье, где весной произошёл ряд терактов.