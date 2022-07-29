Молдавия обратится за военной помощью к Румынии в случае российской угрозы
Санду: Молдавия попросит помощи у Румынии в случае военной угрозы от РФ
Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
"Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [у Румынии]", — заявила Санду.
Она добавила, что Правительство Молдавии анализирует внешние и внутренние угрозы, а также внутренние источники потенциальной дестабилизации. Санду напомнила о ситуации в Приднестровье, где весной произошёл ряд терактов.
Ранее Лайф сообщал, что сенатор Джабаров уличил Запад в попытках создать из Молдавии вторую Украину, накачивая страну оружием. По его мнению, эти действия лишь отодвинут возможность мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.
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