В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Байдена
Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина и Байдена
Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока планов по Путину – Байдену никаких нет", — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли телефонный разговор глав государств после планируемого контакта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Как писал Лайф, Блинкен сам объявил о намерении провести разговор с Лавровым. Госсекретарь хотел бы поднять вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Позже Госдеп подтвердил, что соответствующий запрос в Москву был направлен. Дата переговоров ещё согласовывается.
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ТАСС / AP / Patrick Semansky