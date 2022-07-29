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29 июля, 10:25

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Байдена

Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина и Байдена

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока планов по Путину – Байдену никаких нет", — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли телефонный разговор глав государств после планируемого контакта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Захарова ответила на просьбу Госдепа о переговорах Блинкена с Лавровым

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Как писал Лайф, Блинкен сам объявил о намерении провести разговор с Лавровым. Госсекретарь хотел бы поднять вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Позже Госдеп подтвердил, что соответствующий запрос в Москву был направлен. Дата переговоров ещё согласовывается.

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ТАСС / AP / Patrick Semansky

Татьяна Миссуми

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