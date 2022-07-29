В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Байдена

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не планируются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока планов по Путину – Байдену никаких нет", — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли телефонный разговор глав государств после планируемого контакта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.