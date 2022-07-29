В Кремле подумают о предложении ООН опубликовать сделку по зерну

Предложение ООН о необходимости публикации текста соглашения по экспорту зерна с Украины необходимо обдумать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующую инициативу заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

"Здесь нужно просто обдумать эту инициативу и не забывать, конечно, про взаимную увязку механизма по вывозу [зерна] из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров", — объяснил Песков.