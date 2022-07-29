В Кремле подумают о предложении ООН опубликовать сделку по зерну
Песков: Инициативу ООН о публикации соглашения по экспорту зерна с Украины нужно обдумать
Предложение ООН о необходимости публикации текста соглашения по экспорту зерна с Украины необходимо обдумать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующую инициативу заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.
"Здесь нужно просто обдумать эту инициативу и не забывать, конечно, про взаимную увязку механизма по вывозу [зерна] из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров", — объяснил Песков.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Незалежная отказалась подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. А 26 июля в Стамбуле заработал Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна.
Shutterstock