Прямая линия с Путиным состоится не раньше сентября

"Сейчас всё-таки отпускной период очень у многих людей, поэтому они наверняка не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором бы хотелось. Начало сентября, первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом", — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.