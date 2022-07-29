Прямая линия с Путиным состоится не раньше сентября
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится не раньше осени, из-за напряжённого графика главы государства Кремль не успел провести мероприятие в начале лета.
"Сейчас всё-таки отпускной период очень у многих людей, поэтому они наверняка не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором бы хотелось. Начало сентября, первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом", — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
А ранее в Кремле сообщили, что послание Путина Федеральному собранию также возможно будет отложено на осень. Песков до этого отмечал, что, согласно конституции, глава государства должен выступить в течение года и пока у российского лидера "есть запас".
ТАСС / Савостьянов Сергей