В Кремле не видят готовности Запада к уступкам по украинскому кризису

Российская сторона не видит изменений в позиции западных стран в отношении украинского кризиса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, готовности Запада к уступкам, также как и ранее, не наблюдается.

"Нет, не видит", — сказал он в ответ на вопрос корреспондента, наблюдает ли Москва изменения в позициях Запада по ситуации на Украине.