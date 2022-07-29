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29 июля, 10:13

В Кремле не видят готовности Запада к уступкам по украинскому кризису

Российская сторона не видит изменений в позиции западных стран в отношении украинского кризиса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, готовности Запада к уступкам, также как и ранее, не наблюдается.

"Нет, не видит", — сказал он в ответ на вопрос корреспондента, наблюдает ли Москва изменения в позициях Запада по ситуации на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран. Российский лидер также напомнил, что киевские власти отказались от выполнения достигнутых в Стамбуле договорённостей с Москвой, желания их выполнять у украинцев нет и сегодня.

Украинцы призвали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией

Украинцы призвали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией

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ТАСС / Терещенко Михаил

Александр Юнашев

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