В Кремле не видят готовности Запада к уступкам по украинскому кризису
Российская сторона не видит изменений в позиции западных стран в отношении украинского кризиса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, готовности Запада к уступкам, также как и ранее, не наблюдается.
"Нет, не видит", — сказал он в ответ на вопрос корреспондента, наблюдает ли Москва изменения в позициях Запада по ситуации на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран. Российский лидер также напомнил, что киевские власти отказались от выполнения достигнутых в Стамбуле договорённостей с Москвой, желания их выполнять у украинцев нет и сегодня.
ТАСС / Терещенко Михаил