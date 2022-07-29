ВСУ нанесли артиллерийский удар по складам с зерном в Запорожской области
Украинские военные в ночь на пятницу нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своём телеграме.
"Украинские нацистские формирования сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая Васильевского района. Целью их было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта", — проинформировал он.
Балицкий добавил, что разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако это не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте.
"Мы не боимся работы, зерно мы высадим и соберём урожай, испечём хлеб", — заверил глава администрации.
Ранее Лайф сообщал, как российские сапёры проводят работы по разминированию пшеничных полей на освобождённых территориях Запорожской области. Уже обезврежено более ста взрывных устройств, среди них несколько десятков противотанковых мин ТМ-62М. Кроме того, известно, что украинские военные тратят дефицитные боеприпасы, чтобы поджигать зерновые поля в Запорожской области. ВСУ делают это системно, и поджог полей зафиксирован на разных участках фронта. При этом уборочная кампания в Запорожской области продолжается.