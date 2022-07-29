ВСУ нанесли артиллерийский удар по складам с зерном в Запорожской области

Украинские военные в ночь на пятницу нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своём телеграме.

"Украинские нацистские формирования сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая Васильевского района. Целью их было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта", — проинформировал он.

Балицкий добавил, что разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако это не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте.

"Мы не боимся работы, зерно мы высадим и соберём урожай, испечём хлеб", — заверил глава администрации.