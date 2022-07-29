Путин выступит на Главном военно-морском параде в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступит на Главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ, 31 июля, в Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге, в День Военно-морского флота. Важный праздник, Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. И в Финском заливе Кронштадтский рейд, и река Нева. Будет выступление президента, день будет насыщенным", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примут участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.
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