DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов внутри России

Международная компания DHL Express прекращает доставку грузов и документов внутри России. Посылки, которые были приняты до 31 августа, будут отправлены, а с 1 сентября приём заказов будет остановлен. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри РФ с 1 сентября 2022 года", — говорится в заявлении организации.

Уточняется, что с сентября россияне смогут воспользоваться услугами DHL Express только для доставки грузов и документов за границу.