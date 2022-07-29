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29 июля, 09:49

DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов внутри России

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Международная компания DHL Express прекращает доставку грузов и документов внутри России. Посылки, которые были приняты до 31 августа, будут отправлены, а с 1 сентября приём заказов будет остановлен. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри РФ с 1 сентября 2022 года", — говорится в заявлении организации.

Уточняется, что с сентября россияне смогут воспользоваться услугами DHL Express только для доставки грузов и документов за границу.

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А ранее польская компания Hortex продала российский бизнес поставщику рыбы. Запись о сделке появилась в реестре 11 июля. По словам экспертов, преемник Hortex сможет выпускать продукцию под её брендом до конца года.

Александра Васильева

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