Лавров: Дата разговора с Блинкеном согласовывается, но сегодня он едва ли состоится
Дата телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном согласовывается. Однако глава российского МИД выразил сомнения, что такой контакт получится организовать прямо сегодня.
"Мы сейчас согласовываем время такого контакта, он должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете. Ясно, что сегодня это едва ли получится. Но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату", — заявил Лавров журналистам.
По словам министра, впервые он узнал о том, что Блинкен намерен организовать разговор, когда был в Африке. Позже американский госсекретарь выступил по телевидению с заявлением, что собирается связаться с Лавровым по телефону. Однако официальный запрос российская сторона получила только спустя сутки, заметил глава МИД РФ. При этом Лавров выразил готовность выслушать предложения Блинкена по обмену заключёнными между странами, а также по тематике вывоза зерна.
Он напомнил, что вопрос об обмене заключёнными МИД уже комментировал. По его словам, эта тема уже рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 года между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Там лидеры стран договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами, и МИД не из их числа, отметил Лавров.
"Но тем не менее послушаем, что он может сказать <...> Насчёт украинского зерна тоже, наверное, было бы интересно услышать, как они собираются выполнять те обязательства, которые взяли на себя в контексте инициативы генсека ООН", — добавил министр.
Как уже писал Лайф, Блинкен сам объявил о намерении провести разговор с Лавровым. Госсекретарь хотел бы поднять вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Позже Госдеп подтвердил, что соответствующий запрос в Москву был направлен. При этом Захарова отметила, что Лавров уделит внимание просьбе о беседе с Блинкеном, "когда позволит время".
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