Лавров: Дата разговора с Блинкеном согласовывается, но сегодня он едва ли состоится

Дата телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном согласовывается. Однако глава российского МИД выразил сомнения, что такой контакт получится организовать прямо сегодня.

"Мы сейчас согласовываем время такого контакта, он должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете. Ясно, что сегодня это едва ли получится. Но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату", — заявил Лавров журналистам.

По словам министра, впервые он узнал о том, что Блинкен намерен организовать разговор, когда был в Африке. Позже американский госсекретарь выступил по телевидению с заявлением, что собирается связаться с Лавровым по телефону. Однако официальный запрос российская сторона получила только спустя сутки, заметил глава МИД РФ. При этом Лавров выразил готовность выслушать предложения Блинкена по обмену заключёнными между странами, а также по тематике вывоза зерна.

Он напомнил, что вопрос об обмене заключёнными МИД уже комментировал. По его словам, эта тема уже рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 года между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Там лидеры стран договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами, и МИД не из их числа, отметил Лавров.