Владельцы сгоревшего хостела в Москве сами закрыли постояльцев на ключ и устроили ловушку

Владельцы московского хостела, где сгорели восемь человек, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку, пишет телеграм-канал SHOT.

Объявление на двери хостела. Фото © Telegram / SHOT

Так, например, с полуночи и до 6:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. На двери даже повесили объявление: "Опоздавшие ночуют на улице! Желающие выйти покурить терпят". Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили.

Местные жители рассказали о пожаре в московском хостеле, где сгорели восемь человек. Видео © Telegram / SHOT

При этом жители дома были совсем не рады таким соседям и уже неоднократно писали жалобы в управляющую компанию, прокуратуру, а также пожарным. По их словам, когда хостел только начинал работать, людей уверяли, что это будет просто офис, а позже оттуда по квартирам полезли тараканы и клопы, а постоянными сопровождающими стали шум и крики.