Владельцы сгоревшего хостела в Москве сами закрыли постояльцев на ключ и устроили ловушку
Жители дома в Москве, где сгорел хостел, не раз писали жалобы в прокуратуру и пожарным
Решётки на окне хостела. Обложка © Telegram / SHOT
Владельцы московского хостела, где сгорели восемь человек, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку, пишет телеграм-канал SHOT.
Объявление на двери хостела. Фото © Telegram / SHOT
Так, например, с полуночи и до 6:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. На двери даже повесили объявление: "Опоздавшие ночуют на улице! Желающие выйти покурить терпят". Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили.
Местные жители рассказали о пожаре в московском хостеле, где сгорели восемь человек. Видео © Telegram / SHOT
При этом жители дома были совсем не рады таким соседям и уже неоднократно писали жалобы в управляющую компанию, прокуратуру, а также пожарным. По их словам, когда хостел только начинал работать, людей уверяли, что это будет просто офис, а позже оттуда по квартирам полезли тараканы и клопы, а постоянными сопровождающими стали шум и крики.
"Нерусские в основном (жили в хостеле. — Прим. Лайфа). Одни отжили и ушли. Следом другие зашли", — рассказал владелец квартиры на втором этаже Фёдор, показывая последствия пожара.
Как писал Лайф, первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи. Пожар локализовали за полчаса, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.