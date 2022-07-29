НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 10:03

Владельцы сгоревшего хостела в Москве сами закрыли постояльцев на ключ и устроили ловушку

Жители дома в Москве, где сгорел хостел, не раз писали жалобы в прокуратуру и пожарным

<p>Решётки на окне хостела. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Решётки на окне хостела. Обложка © Telegram / SHOT

Владельцы московского хостела, где сгорели восемь человек, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку, пишет телеграм-канал SHOT.

Объявление на двери хостела. Фото © Telegram / SHOT

Объявление на двери хостела. Фото © Telegram / SHOT

Так, например, с полуночи и до 6:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. На двери даже повесили объявление: "Опоздавшие ночуют на улице! Желающие выйти покурить терпят". Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили.

Местные жители рассказали о пожаре в московском хостеле, где сгорели восемь человек. Видео © Telegram / SHOT

При этом жители дома были совсем не рады таким соседям и уже неоднократно писали жалобы в управляющую компанию, прокуратуру, а также пожарным. По их словам, когда хостел только начинал работать, людей уверяли, что это будет просто офис, а позже оттуда по квартирам полезли тараканы и клопы, а постоянными сопровождающими стали шум и крики.

"Нерусские в основном (жили в хостеле. — Прим. Лайфа). Одни отжили и ушли. Следом другие зашли", — рассказал владелец квартиры на втором этаже Фёдор, показывая последствия пожара.

Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорело восемь человек

Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорело восемь человек

Как писал Лайф, первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи. Пожар локализовали за полчаса, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров