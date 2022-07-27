Главный символ "Алых парусов" примет участие в военно-морском параде в Петербурге

Бриг "Россия", известный широкому обывателю как символ праздника выпускников "Алые паруса", будет участвовать в Главном военно-морском параде в Северной столице, пишет газета "Петербургский дневник".

Его место среди военных кораблей, исторических и парусных судов уже определено. Стаж капитана судна Олега Николаева — 25 лет. Опытные моряки экипажа работали ранее на больших парусных судах. Они поддерживают идеальную чистоту и работу бегучего и стоячего такелажа. Также, как пишет газета, "Россия" оснащена современным оборудованием и имеет несколько километров снастей для управления парусником.