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27 июля, 12:54

"Краснодар" оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за захода Галицкого в судейскую

Футбольный клуб "Краснодар" получил штраф в размере 200 тысяч рублей из-за появления владельца команды Сергея Галицкого в судейской после матча со "Спартаком". Об этом сообщается на сайте РФС.

Кроме того, "быков" обязали провести один матч на нейтральном поле в другом городе условно с испытательным сроком до конца сезона.

РФС рассмотрит эпизод с заходом Галицкого в судейскую после матча "Краснодар" – "Спартак"

РФС рассмотрит эпизод с заходом Галицкого в судейскую после матча "Краснодар" – "Спартак"

Напомним, во втором туре РПЛ "Спартак" переиграл на выезде "Краснодар" со счётом 4:1. Голами в составе красно-белых отметились Виктор Мозес, Роман Зобнин, Квинси Промес и Сергей Бородин, поразивший свои ворота. Позднее стало известно, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заходил в судейскую после матча.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Шамиль Гаджиев

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