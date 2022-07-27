"Краснодар" оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за захода Галицкого в судейскую

Футбольный клуб "Краснодар" получил штраф в размере 200 тысяч рублей из-за появления владельца команды Сергея Галицкого в судейской после матча со "Спартаком". Об этом сообщается на сайте РФС.

Кроме того, "быков" обязали провести один матч на нейтральном поле в другом городе условно с испытательным сроком до конца сезона.