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27 июля, 12:58

Жители Донецка возложили цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса

Жители Донецка почтили память ребят, которые погибли при обстрелах с украинской стороны, возложив цветы к памятнику детям Донбасса. С 2014 года их количество насчитывает уже порядка 130 человек.

Жители Донецка возложили цветы и игрушки в память о погибших детях Донбасса. Видео предоставлено Лайфу

Несмотря на обстрелы ВСУ, которые до сих пор продолжаются на фоне, в День памяти детей горожане принесли к мемориалу игрушки и запустили в небо чёрные и белые шары. Сама же скульптура выполнена в виде двух ребятишек — мальчика, который опасается обстрелов со стороны украинских боевиков, и его сестры, которую он прикрывает своим телом.

Сотни москвичей пришли на площадь ДНР почтить память погибших детей Донбасса

Сотни москвичей пришли на площадь ДНР почтить память погибших детей Донбасса

Напомним, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об учреждении Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе. Согласно документу, скорбная дата будет отмечаться 27 июля.

Обложка ©

Предоставлено Лайфу

Николь Вербер

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