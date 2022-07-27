Жители Донецка возложили цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса

Жители Донецка почтили память ребят, которые погибли при обстрелах с украинской стороны, возложив цветы к памятнику детям Донбасса. С 2014 года их количество насчитывает уже порядка 130 человек.

Несмотря на обстрелы ВСУ, которые до сих пор продолжаются на фоне, в День памяти детей горожане принесли к мемориалу игрушки и запустили в небо чёрные и белые шары. Сама же скульптура выполнена в виде двух ребятишек — мальчика, который опасается обстрелов со стороны украинских боевиков, и его сестры, которую он прикрывает своим телом.