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Опубликовано 29 июля 2022, 10:13

Опубликовано видео массовой аварии на женской велогонке "Тур де Франс"

В ходе одного из этапов женской веломногодневки "Тур де Франс" произошла массовая авария с участием большого количества спортсменок. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале SHOT.

Массовая авария на женской велогонке "Тур де Франс". Видео © Telegram / SHOT

Авария произошла в 46 километрах от финиша этапа. Пострадало около 50 велогонщиц. У одной из них сломана ключица.

В результате аварии с дистанции пришлось сойти одной из фавориток многодневки — датчанке Эмме Норсгаард, которая объявила о завершении карьеры.

Фанатка с плакатом спровоцировала крупную аварию на "Тур де Франс"
Фанатка с плакатом спровоцировала крупную аварию на "Тур де Франс"

Массовый завал произошёл из-за сбоя одной из велогонщиц, находившейся впереди пелотона. После этого спортсменки начали падать, как карточный домик.

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Telegram / SHOT

Роман Фейгин
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