Опубликовано видео массовой аварии на женской велогонке "Тур де Франс"

В ходе одного из этапов женской веломногодневки "Тур де Франс" произошла массовая авария с участием большого количества спортсменок. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале SHOT.

Массовая авария на женской велогонке "Тур де Франс". Видео © Telegram / SHOT

Авария произошла в 46 километрах от финиша этапа. Пострадало около 50 велогонщиц. У одной из них сломана ключица.

В результате аварии с дистанции пришлось сойти одной из фавориток многодневки — датчанке Эмме Норсгаард, которая объявила о завершении карьеры.