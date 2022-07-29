Лавров назвал оскорбительными заявления Макрона об отношениях Африки и России

Министр обратил внимание на слова Макрона о его обеспокоенности военной и дипломатической активностью России в Африке. По словам французского лидера, он не стал бы обозначать это как сотрудничество, а скорее бы назвал "поддержкой абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт".

"От французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. <...> Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он [Макрон] на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с РФ", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС.