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29 июля, 10:18

Лавров назвал оскорбительными заявления Макрона об отношениях Африки и России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оскорбительным заявление президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу расширения связей африканских стран с Россией.

Министр обратил внимание на слова Макрона о его обеспокоенности военной и дипломатической активностью России в Африке. По словам французского лидера, он не стал бы обозначать это как сотрудничество, а скорее бы назвал "поддержкой абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт".

"От французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. <...> Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он [Макрон] на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с РФ", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС.

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Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго. Он стал первым из глав дипломатии СССР и России, кто посетил эту страну, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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