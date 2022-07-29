В украинских роддомах начали появляться на свет Байрактары и Джавелины

На Украине детей стали называть в честь западного оружия. Чаще всего младенцам дают имена американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin и турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2. За 2022 год в Незалежной уже появились Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин и Аделина-Джавелина.

Как сообщает Министерство юстиции Украины, среди самых необычных женских имён в 2022 году также встречались Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава и Мисси, среди мужских — Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир и Граф.

"На Украине нет ограничений или запретов на присвоение тех или иных имён. После победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение-2022" с песней Stefania популярность набирает имя Стефания", — рассказали в телеграм-канале министерства.