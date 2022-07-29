Убийцу двух человек в психдиспансере КБР обнаружили мёртвым
В КБР нашли тело мужчины, застрелившего двух человек в психдиспансере
Тело 43-летнего мужчины, застрелившего двух человек в Кабардино-Балкарии, найдено на берегу реки Чегем. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Тело погибшего киллера Альберта Мамбетова достают из реки. Видео © LIFE
Тело было обнаружено два дня назад. Известно, что убийцу искали около двух недель. Как добавил собеседник Лайфа, накануне мужчину похоронили.
Напомним, что 18 июля мужчина пришёл в психоневрологический интернат в селе Яникое Чегемского района с ружьём, застрелил двух человек, после чего скрылся. Следствие предполагает, что охранник стал случайной жертвой, попытавшись остановить стрелка. А вот убийство директора ПНД, похоже, планировалось заранее. Мотивом могли стать неприязненные отношения между жертвой и стрелком.
LIFE