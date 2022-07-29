Убийцу двух человек в психдиспансере КБР обнаружили мёртвым

Тело 43-летнего мужчины, застрелившего двух человек в Кабардино-Балкарии, найдено на берегу реки Чегем. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Тело погибшего киллера Альберта Мамбетова достают из реки. Видео © LIFE

Тело было обнаружено два дня назад. Известно, что убийцу искали около двух недель. Как добавил собеседник Лайфа, накануне мужчину похоронили.