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29 июля, 10:28

Убийцу двух человек в психдиспансере КБР обнаружили мёртвым

В КБР нашли тело мужчины, застрелившего двух человек в психдиспансере

Тело 43-летнего мужчины, застрелившего двух человек в Кабардино-Балкарии, найдено на берегу реки Чегем. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Тело погибшего киллера Альберта Мамбетова достают из реки. Видео © LIFE

Тело было обнаружено два дня назад. Известно, что убийцу искали около двух недель. Как добавил собеседник Лайфа, накануне мужчину похоронили.

На Аляске 15-летний подросток застрелил трёх детей и покончил с собой

На Аляске 15-летний подросток застрелил трёх детей и покончил с собой

Напомним, что 18 июля мужчина пришёл в психоневрологический интернат в селе Яникое Чегемского района с ружьём, застрелил двух человек, после чего скрылся. Следствие предполагает, что охранник стал случайной жертвой, попытавшись остановить стрелка. А вот убийство директора ПНД, похоже, планировалось заранее. Мотивом могли стать неприязненные отношения между жертвой и стрелком.

Обложка ©

LIFE

Анатолий Симоненко

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