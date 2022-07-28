На Аляске 15-летний подросток застрелил трёх детей и покончил с собой

Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трёх детей — вероятно, братьев или сестёр, — а после покончил с собой. Об этом информирует местная телестанция KTOO со ссылкой на полицию американского штата.

Погибшие были обнаружены полицейскими.

"Расследование установило, что один из погибших, 15-летний мальчик, застрелил трёх братьев или сестёр", — говорится в сообщении.

После этого подросток покончил с собой. Уточняется, что полицейские впоследствии нашли ещё трёх живых детей. Родителей в момент трагедии в доме не было.