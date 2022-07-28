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28 июля, 03:39

На Аляске 15-летний подросток застрелил трёх детей и покончил с собой

Пятнадцатилетний подросток на Аляске застрелил трёх детей — вероятно, братьев или сестёр, — а после покончил с собой. Об этом информирует местная телестанция KTOO со ссылкой на полицию американского штата.

Погибшие были обнаружены полицейскими.

"Расследование установило, что один из погибших, 15-летний мальчик, застрелил трёх братьев или сестёр", говорится в сообщении.

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После этого подросток покончил с собой. Уточняется, что полицейские впоследствии нашли ещё трёх живых детей. Родителей в момент трагедии в доме не было.

Ранее, как сообщал Лайф, в результате стрельбы в американском штате Айова погибло три человека. Инцидент произошёл в детском палаточном лагере. После обнаружения погибших всех посетителей эвакуировали, а позже был обнаружен и сам стрелявший.

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ТАСС / AP / Ringo H.W. Chiu

Юлия Коновалова

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