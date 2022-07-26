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26 июля, 04:36

В Канаде неизвестный застрелил троих бездомных

В канадском городке Лэнгли, который находится неподалёку от Ванкувера, мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по бездомным и убил троих. Прибывшие на место полицейские не смогли уговорить стрелка сдаться и ликвидировали его.

Ещё двое бездомных отделались ранениями, но одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. Место преступления было оцеплено, там работали сотрудники полиции. Мотивы нападавшего устанавливаются, сообщает CBC.

В результате стрельбы в американском штате Айова погибло три человека

В результате стрельбы в американском штате Айова погибло три человека

Ранее Лайф рассказывал о безработном жителе Якутска, которому голоса в голове приказали убивать бездомных. Мужчина совершил серию нападений. Преступника нашли спустя неделю. Он был судим за побои, насилие в отношении представителя власти и наркотики.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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