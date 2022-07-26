В Канаде неизвестный застрелил троих бездомных

В канадском городке Лэнгли, который находится неподалёку от Ванкувера, мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по бездомным и убил троих. Прибывшие на место полицейские не смогли уговорить стрелка сдаться и ликвидировали его.

Ещё двое бездомных отделались ранениями, но одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. Место преступления было оцеплено, там работали сотрудники полиции. Мотивы нападавшего устанавливаются, сообщает CBC.