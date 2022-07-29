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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 13:36

Песков объяснил, от чего будет зависеть реакция Москвы на расширение НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это формальный шаг, реакция России будет зависеть от того, какие действия предпримут страны и альянс после этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надо просто будет уже де-факто смотреть, какие угрозы это влечёт. Само по себе вступление в организацию — это формальный шаг. Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой, что будет с военными инструкторами, что будет с иностранными базами натовскими и так далее. Вот в чём вопрос!" — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможной симметричной реакции Москвы на расширение НАТО.

Столтенберг заявил о готовности НАТО к любым последствиям расширения альянса
Столтенберг заявил о готовности НАТО к любым последствиям расширения альянса

Напомним, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на расширение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. По мнению политика, решение о вступлении Стокгольма и Хельсинки в альянс не укрепляет безопасность на Балтике, а, наоборот, серьёзно осложняет ситуацию с её обеспечением.

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Александр Юнашев
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