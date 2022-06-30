Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 15:11

Столтенберг заявил о готовности НАТО к любым последствиям расширения альянса

Столтенберг: В НАТО готовы к любым последствиям вступления Финляндии и Швеции в альянс

Североатлантический альянс готов к любым последствиям принятия в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

"Финляндия и Швеция — это независимые государства, которые могут свободно принимать решение о вступлении в НАТО. Мы приветствуем их в нашем альянсе и готовы к любым последствиям", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Столтенберг также отметил, что блок принял во внимание заявления российских властей о том, что это расширение "не сильно меняет ситуацию". По его словам, сейчас перед альянсом стоит задача не допустить прямого конфликта с Россией на фоне ситуации на Украине, так как его ущерб будет несопоставим.

Для чего НАТО увеличивает группировку войск у границ с Россией
Для чего НАТО увеличивает группировку войск у границ с Россией

А ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии. Глава государства также отметил, что Москва не обеспокоена возможным вступлением Хельсинки и Стокгольма в альянс.

BannerImage

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Наталья Исакова
  • Новости
  • НАТО
  • Финляндия
  • Швеция
  • Йенс Столтенберг
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar