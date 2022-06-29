Путин пообещал зеркальный ответ на размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии
В случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО Россия вынуждена будет отвечать зеркально. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам на пресс-конференции после саммита "Каспийской пятёрки".
Путин заявил о зеркальном ответе в случае размещения военных баз НАТО в Швеции и Финляндии. Видео © LIFE
"В случае размещения там военных контингентов и инфраструктур мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидно. Они что, не понимают?... А тезис, что мы боролись с расширением НАТО за счёт Украины, а теперь это получилось за счёт Швеции и Финляндии — он не имеет оснований", — сказал глава государства.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето, и решение по этому вопросу затормозилось. А 28 июня стало известно, что Стокгольм и Хельсинки достигли соглашения с Анкарой по вопросу вступления стран в альянс, и сегодня Финляндию и Швецию официально "позвали" в НАТО.
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