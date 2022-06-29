Путин пообещал зеркальный ответ на размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии

"В случае размещения там военных контингентов и инфраструктур мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидно. Они что, не понимают?... А тезис, что мы боролись с расширением НАТО за счёт Украины, а теперь это получилось за счёт Швеции и Финляндии — он не имеет оснований", — сказал глава государства.