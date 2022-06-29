Путин: Героям спецоперации на Украине нужно ставить памятники

Президент России Владимир Путин поддержал предложение закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Глава государства считает, что таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни.

"Это хорошая идея. Ведь ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют задачи в рамках этой военной операции", — заявил российский лидер на пресс-конференции после Каспийского саммита.

Путин добавил: российские бойцы заслуживают того, чтобы о них говорила страна, чтобы страна их знала. Поэтому необходимо о них слагать песни, писать стихи и ставить им памятники.