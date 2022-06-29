Путин объяснил, почему вступление Швеции, Финляндии и Украины в НАТО — это разные вещи
Путин не стал сравнивать членство Украины в НАТО с вступлением в альянс Швеции и Финляндии
Для России членство Швеции и Финляндии в НАТО совсем не то же самое, что вступление в альянс Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после Каспийского саммита.
"Для нас членство Швеции и Финляндии в НАТО совсем не то, что членство Украины. И мы отдаём себе отчёт, и они понимают. Украина совсем другое. Из Украины начали делать антироссийский плацдарм, чтобы попытаться раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, русским языком... Ничего подобного в Финляндии и Швеции нет, это совершенно другая ситуация", — указал глава государства.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето, и решение по этому вопросу затормозилось. А 28 июня стало известно, что Стокгольм и Хельсинки достигли соглашения с Анкарой по вопросу вступления стран в альянс, и сегодня Финляндию и Швецию официально "позвали" в НАТО.
ТАСС / Григорий Сысоев / POOL