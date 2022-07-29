"Матч ТВ": Этери Тутберидзе второй раз в ходе межсезонья летала в США
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе второй раз в ходе межсезонья посетила США, где пробыла около недели. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Цель поездки тренера за океан не уточняется. Известно, что Тутберидзе улетела в США сразу по окончании сбора своей группы в подмосковном Новогорске и вернулась на родину 27 июля. В настоящее время она уже возобновила тренировки в ледовом дворце "Хрустальный".
Ранее Лайф сообщал, что Этери Тутберидзе в середине мая отправилась в США, чтобы помочь своей дочери Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину ставить программы на новый сезон. Через полтора месяца она вернулась в Россию.
ТАСС / Бобылев Сергей