Обстреляв колонии с украинскими пленными из РСЗО HIMARS в Еленовке, официальный Киев доказал, что сегодняшняя Украина — это террористическое образование, в котором власть сопряжена с запугиванием граждан. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Власть на Украине держится на страхе. Это стиль действия террористов-бандеровцев. Они пытаются мстить своим же солдатам, своим защитникам за то, что они сдались в плен, что они стали свидетелями преступлений украинского режима", — рассуждает собеседник Лайфа.

Литовкин добавил, что убийство Киевом собственных солдат должно восприниматься как предупреждение тем, кто ещё находится в плену.