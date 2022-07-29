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Опубликовано 29 июля 2022, 10:45

Военный эксперт заявил, что удар в Еленовке нанесён "костлявой рукой украинских мстителей"

Военный эксперт Литовкин: Украина подтвердила статус террористического государства, где власть держится на страхе

Обстреляв колонии с украинскими пленными из РСЗО HIMARS в Еленовке, официальный Киев доказал, что сегодняшняя Украина — это террористическое образование, в котором власть сопряжена с запугиванием граждан. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Власть на Украине держится на страхе. Это стиль действия террористов-бандеровцев. Они пытаются мстить своим же солдатам, своим защитникам за то, что они сдались в плен, что они стали свидетелями преступлений украинского режима", — рассуждает собеседник Лайфа.

Литовкин добавил, что убийство Киевом собственных солдат должно восприниматься как предупреждение тем, кто ещё находится в плену.

"Их всё равно достанет костлявая рука украинских мстителей", — сказал эксперт.

Опубликованы страшные кадры из колонии, где ВСУ заживо сожгли десятки пленных
Опубликованы страшные кадры из колонии, где ВСУ заживо сожгли десятки пленных

Ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными "азовцами", чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.

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flickr.com / Rosa Luxemburg-Stiftung

Кристина Шайдуллина
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