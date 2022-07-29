Военный эксперт заявил, что удар в Еленовке нанесён "костлявой рукой украинских мстителей"
Военный эксперт Литовкин: Украина подтвердила статус террористического государства, где власть держится на страхе
Обстреляв колонии с украинскими пленными из РСЗО HIMARS в Еленовке, официальный Киев доказал, что сегодняшняя Украина — это террористическое образование, в котором власть сопряжена с запугиванием граждан. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
"Власть на Украине держится на страхе. Это стиль действия террористов-бандеровцев. Они пытаются мстить своим же солдатам, своим защитникам за то, что они сдались в плен, что они стали свидетелями преступлений украинского режима", — рассуждает собеседник Лайфа.
Литовкин добавил, что убийство Киевом собственных солдат должно восприниматься как предупреждение тем, кто ещё находится в плену.
"Их всё равно достанет костлявая рука украинских мстителей", — сказал эксперт.
Ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными "азовцами", чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.