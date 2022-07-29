В СПЧ рассказали, что колония с пленными "азовцами" обстреливалась и раньше
Член СПЧ Ахмедова прокомментировала обстрел колонии в ДНР с пленными "азовцами"
Член Совета по правам человека при Президенте РФ Марина Ахмедова прокомментировала обстрел колонии в районе Еленовки Донецкой Народной Республики, где содержатся пленные украинские военные, в том числе боевики "Азова".
"В тот день, когда я посещала колонию в Еленовке, чтобы от Совета по правам человека при Президенте РФ проверить условия содержания украинских военнопленных, она обстреливалась, и мне тогда показалось — целенаправленно. Как будто ВСУ хотели о чём-то предупредить содержащихся в колонии "азовцев", — написала она в своём телеграм-канале.
По её словам, в ходе визита "азовцы" рассказывали, как сильно ненавидят украинскую власть, которая "пиарилась" на их стоянии в Мариуполе, вызывая у боевиков лишь злость, обиду и негодование. Причём они прекрасно понимали, что Киев был бы только рад смерти боевиков, а не взятию их в плен. Однако сегодня власти Незалежной перестали предупреждать и перешли к решительным действиям — "навалили снарядов в барак с военнопленными", подчеркнула Ахмедова.
"У всех у них была одна мечта — о помиловании, обмене, встрече с родными. Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают, и казнила сорок своих человек", — заключила член СПЧ.
Ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные, в том числе боевики "Азова". Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ целенаправленно нанесли удар из американской РСЗО, чтобы не дать рассказать правду боевикам, которые уже были готовы дать показания российской стороне. Изначально сообщалось, что в результате удара скончалось 40 человек, однако к настоящему моменту известно уже о 53 погибших.