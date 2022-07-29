Член Совета по правам человека при Президенте РФ Марина Ахмедова прокомментировала обстрел колонии в районе Еленовки Донецкой Народной Республики, где содержатся пленные украинские военные, в том числе боевики "Азова".

"В тот день, когда я посещала колонию в Еленовке, чтобы от Совета по правам человека при Президенте РФ проверить условия содержания украинских военнопленных, она обстреливалась, и мне тогда показалось — целенаправленно. Как будто ВСУ хотели о чём-то предупредить содержащихся в колонии "азовцев", — написала она в своём телеграм-канале.

По её словам, в ходе визита "азовцы" рассказывали, как сильно ненавидят украинскую власть, которая "пиарилась" на их стоянии в Мариуполе, вызывая у боевиков лишь злость, обиду и негодование. Причём они прекрасно понимали, что Киев был бы только рад смерти боевиков, а не взятию их в плен. Однако сегодня власти Незалежной перестали предупреждать и перешли к решительным действиям — "навалили снарядов в барак с военнопленными", подчеркнула Ахмедова.