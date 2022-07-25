В ДНР раскрыли подробности восстановления аэропорта Мариуполя
Власти ДНР пообещали восстановить аэропорт Мариуполя в ближайшие три года
Зампред Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев рассказал о планах по восстановлению международного аэропорта Мариуполя. Его слова приводит ТАСС.
"Аэропорт будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения", — сказал Солнцев в разговоре с журналистами.
Ранее Лайф рассказывал, что в четырёх районах Мариуполя была возобновлена подача воды. Теперь осталось наладить водоснабжение на отдельных участках города, но пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением из-за масштабных повреждений инфраструктуры в результате боевых действий.
ivik.ua