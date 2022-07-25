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25 июля, 14:17

В ДНР раскрыли подробности восстановления аэропорта Мариуполя

Власти ДНР пообещали восстановить аэропорт Мариуполя в ближайшие три года

Зампред Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев рассказал о планах по восстановлению международного аэропорта Мариуполя. Его слова приводит ТАСС.

"Аэропорт будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения", — сказал Солнцев в разговоре с журналистами.

Пляжи Мариуполя полностью разминировали и подготовили для отдыхающих

Пляжи Мариуполя полностью разминировали и подготовили для отдыхающих

Ранее Лайф рассказывал, что в четырёх районах Мариуполя была возобновлена подача воды. Теперь осталось наладить водоснабжение на отдельных участках города, но пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением из-за масштабных повреждений инфраструктуры в результате боевых действий.

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ivik.ua

Наталья Исакова

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