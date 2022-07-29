Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку жилья в ДНР и ЛНР
Возможность предоставления сертификатов на покупку жилья необходимо распространить не только на жителей Донецкой, но и Луганской Народной Республики. Такую инициативу озвучил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Речь также идёт о выплатах на ремонт квартир и частных домов.
"Мы просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жильё на территории Донецкой Республики в любом населённом пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано", — обратился к главе государства вице-премьер.
Президент с этим предложением согласился, но подчеркнул, что это должно касаться и других территорий Донбасса — "там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут".
Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что жители Луганской и Донецкой народных республик должны провести предстоящую зиму в "нормальных человеческих условиях". А Хуснуллин со своей стороны представил президенту план развития Мариуполя. Планируется, что в течение трёх лет город будет полностью восстановлен.