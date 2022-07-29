Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку жилья в ДНР и ЛНР

Возможность предоставления сертификатов на покупку жилья необходимо распространить не только на жителей Донецкой, но и Луганской Народной Республики. Такую инициативу озвучил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Речь также идёт о выплатах на ремонт квартир и частных домов.

"Мы просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жильё на территории Донецкой Республики в любом населённом пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано", — обратился к главе государства вице-премьер.