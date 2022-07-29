Путин присвоил 488-му мотострелковому полку почётное звание гвардейского

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов присвоить 488-му мотострелковому Симферопольскому Краснознамённому, ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почётное наименование "гвардейский", — говорится в документе.