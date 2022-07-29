Путин присвоил 488-му мотострелковому полку почётное звание гвардейского
Президент России Владимир Путин присвоил гвардейское наименование 488-му мотострелковому Симферопольскому Краснознамённому, ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов присвоить 488-му мотострелковому Симферопольскому Краснознамённому, ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почётное наименование "гвардейский", — говорится в документе.
А ранее президент России Владимир Путин присвоил почётное звание гвардейской ещё двум воинским частям: 2-й отдельной бригаде спецназначения и 17-й бригаде армейской авиации. Тексты соответствующих указов также опубликованы на официальном портале правовой информации.