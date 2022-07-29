В Бундестаге призвали скорее сертифицировать и запустить "Северный поток – 2"
Глава комитета Бундестага по энергетике Эрнст призвал к запуску "Северного потока – 2"
Германия должна использовать "Северный поток – 2" для импорта российского газа, так как страна очень нуждается в поставках топлива. Об этом сказал ТАСС глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст, напомнив, что газопровод достроен, но пока не сертифицирован.
"В целом всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, — он так и так остаётся российским. В этом смысле вопрос о "Северном потоке – 2" имеет скорее символический характер", — пояснил он.
По его словам, при отсутствии других вариантов это станет хорошим решением и было бы неплохо запустить процесс сертификации и ввода в эксплуатацию трубопровода, а не искать отговорки вместо его использования.
Также ранее семь небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному и федеральному правительствам с предложением задействовать газопровод "Северный поток – 2". В обращении, которое подписали главы городских управлений, говорится, что это целесообразно для обеспечения энергобезопасности.
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