В Бундестаге призвали скорее сертифицировать и запустить "Северный поток – 2"

Германия должна использовать "Северный поток – 2" для импорта российского газа, так как страна очень нуждается в поставках топлива. Об этом сказал ТАСС глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст, напомнив, что газопровод достроен, но пока не сертифицирован.

"В целом всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, — он так и так остаётся российским. В этом смысле вопрос о "Северном потоке – 2" имеет скорее символический характер", — пояснил он.